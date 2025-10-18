Kocaeli'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Çayırova ilçesinde yalnız yaşayan 39 yaşındaki M.K., evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi, yapılan kontrolde M.K'nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Özgürlük Mahallesi 251/4 Sokak'ta evinde yalnız yaşayan M.K'den (39) haber alamayan yakınları, ikamete geldi.
Eve giren ve M.K'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemelerin ardından M.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel