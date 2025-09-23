Kocaeli'de Bir Apartmanda Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi.
Osman Yılmaz Mahallesi 618 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen ev sahibi İhsan K, sağlık personelince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel