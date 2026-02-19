Haberler

Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi öldüren tutuklu sanık K.Ç.'nin yargı süreci devam ediyor. Sanık, psikolojik rahatsızlıklarından bahsedip ilaçlarını almadığı için olayın gerçekleştiğini savundu. Mahkeme, cezai ehliyet raporunu beklemek üzere duruşmayı erteledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 30 Haziran 2023'te İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde Ali Rıza Düzova'yı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık K.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık K.Ç, psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ve ilaçlarını kullanmadığında ne yaptığını hatırlamadığını iddia ederek, "Kimseye zarar vermek istemezdim, ilaçlarımı kullanmadığım için öyle oldu." savunmasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetine ilişkin bir üst kurula gönderilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA " / " + Makbule Beyza Günbey -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Kardeşi o eleştiriyi görünce çılgına döndü