Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 30 Haziran 2023'te İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde Ali Rıza Düzova'yı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık K.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık K.Ç, psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ve ilaçlarını kullanmadığında ne yaptığını hatırlamadığını iddia ederek, "Kimseye zarar vermek istemezdim, ilaçlarımı kullanmadığım için öyle oldu." savunmasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetine ilişkin bir üst kurula gönderilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.