Kocaeli'de Bıçakla Öldürme Davası Başladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığın müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık S.Ş. ve avukatı hazır bulundu.

Söz verilen sanık, maktul Zafer Ateş ile aile dostu olduklarını ve aralarında geçmişe dayalı husumet bulunmadığını savundu.

Olayın evinin mutfağında yaşandığını anlatan S.Ş, maktulle yer sofrasında yemek yiyip alkol aldıklarını ve Ateş'in kendisine ablasıyla evlenmek istediğini söylediğini ileri sürdü.

Konuyla ilgili konuşurken maktulün bir anda ayağa kalktığını, bunun üzerine kendisinin de savunma amacıyla masadaki bıçağı eline aldığını öne süren S.Ş, maktulün de belinden bıçak çıkardığını ve o sırada sofraya takılıp "kendisini koruma" amacıyla elinde tuttuğu bıçağın üzerine düşerek yaralandığını iddia etti.

Tanıkların da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 10 Aralık 2024'te S.Ş. ile Zafer Ateş arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı 11 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.