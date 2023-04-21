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Kocaeli'de bayram ziyareti yolunda kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı (2)

Kocaeli'de bayram ziyareti yolunda kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı (2)

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde bayramlaşmaya giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bayramlaşmaya giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde savrularak ilerleyen aracın bariyerlere çarptıktan sonra yan yatıp devrildiği ve bu sırada bagajda bulunan 3 kişinin, bagaj kapağının açılması nedeniyle yola savrulduğu görülüyor.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ, (Kocaeli),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Güncel

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