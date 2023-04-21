Kocaeli'de bayram ziyareti yolunda kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bayramlaşmaya giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 kara yolunun Körfez ilçesi Samsun Mahallesi mevkinde meydana geldi. Bayram ziyaretine giden Faik Ünsal (38) yönetimindeki 41 AS 1410 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, araçta bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.