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Kocaeli'de aşırı yağış nedeniyle okullar 16 Ekim Cuma günü tatil edildi

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Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağışın ardından 112'ye 2 bin 865 ihbar yapıldı. Kentte sel ve su baskınları yaşanırken kayıp kişi için arama çalışmaları sürüyor; Valilik, 16 Ekim Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

KOCAELİ'DE OKULLAR CUMA GÜNÜ TATİL EDİLDİ

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağışların ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 865 ihbar yapıldı. Sel ve su baskınlarının yaşandığı kentte kayıp kişi için arama çalışmaları sürüyor. Olumsuzluklara 2 bin 219 personel ve bin 363 araçla müdahale ediliyor. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde metrekareye yer yer 49 ile 214 kilogram arasında yağış düştüğü bildirildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik verilere göre; İlimizde sağanak yağışın yarın etkisini azalarak da olsa devam ettireceğinden 16 Ekim 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan gazi, malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelimiz (1) bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Sude KALYONCUOĞLU-Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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