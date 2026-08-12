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Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Z.Ç'yi (25) yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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