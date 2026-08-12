Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Z.Ç'yi (25) yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA