Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. isimli firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak adli işlemler için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan İ.G'yi (45) yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA