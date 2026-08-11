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Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. isimli firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak adli işlemler için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan İ.G'yi (45) yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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