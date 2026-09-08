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Kocaeli'de araçta başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'de araçta başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araçta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araçta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Muallimköy Mahallesi'nde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle araçtan yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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