Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
Ferdi Tayfur Müzesi ile ilgili duygulandıran detay
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

Kocaeli'de Akaryakıt İstasyonuna Araç Çarptı: İki Yaralı

Kocaeli'de Akaryakıt İstasyonuna Araç Çarptı: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç bir akaryakıt istasyonunun pompa bölümüne çarptı. Araçtaki iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundaki pompa bölümüne çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden E.S. idaresindeki 41 AIA 110 plakalı hafif ticari araç, Muallimköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun pompa bölümüne ve pompanın önünde park halinde olan 35 AT 0349 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü E.S. ve yanındaki Ü.Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın hızla istasyona girerek pompa bölümüne çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
img

Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
img

Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
img

Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'
Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı

Son Dakika Haberleri

3 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Beyşehir, Akşehir, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 3 Ocak Bahçelievler, Bağcılar, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 3 Ocak Sincan, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 3 Ocak Kozan, Ceyhan, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3 Ocak Bayraklı, Konak, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ferdi Tayfur gerçek ismi, tam ismi ne? Ferdi Tayfur kaç evlilik yaptı, Habibe Ümyani Demir kimdir? Ferdi Taha Tayfur oğlu Ferdi Taha Tayfur kimdir, Taha Tayfur kaç yaşında? Antalya elektrik kesintisi! 3 Ocak Serik, Konyaaltı, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 3 Ocak Salihli, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.