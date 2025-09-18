Kocaeli'de AK Parti'li kadınlar gökyüzüne Filistin bayrağının renklerinde balonlar bıraktı

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Artık Gazze'deki zulmün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'deki kardeşleri olarak her daim yanlarındayız." dedi.

Bir dizi ziyaretler için geldiği Kocaeli'de AK Parti İl Başkanlığı önünde gazetecilere açıklama yapan Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kalplerinin, gönüllerinin her daim Gazzelilerle, Filistinlilerle olduğunu söyledi.

Kocaeli teşkilatındaki kadınlarla bileklerine turkuaz kurdelelerini takarak Küresel Sumud Filosu'na selamlarını gönderdiklerini belirten Ercan, gönüllerinin onlarla olduğunu kaydetti.

Ercan, dünyada vicdan sahiplerinin mazlumların yanında olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünya halkları artık İsrail'e cevabını en sert şekilde veriyor. Biz de Kocaeli teşkilatımızla il kadın kollarımız, genel merkez, ana kadememiz, genel merkezden gelen arkadaşlarımız, vekillerimiz, başkanlarımızla birlikte diyoruz ki, 'Bu zulüm yeter.' Artık Gazze'deki zulmün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'deki kardeşleri olarak her daim yanlarındayız. Bu zulmün de sonsuza kadar gitmeyeceğini biliyoruz. En yakın zamanda sona ereceğini biliyoruz. Genel Merkez Kadın Kolları olarak Gazze zulmünün başlamasının 2. yılında 7 Ekim'de yine büyük bir programla Gazze'ye sesleneceğiz. Burada onun başlangıcını yapıyoruz. 7 Ekim'de de çok büyük ses vererek Gazze'nin yanında olduğumuzu göstereceğiz."

Filistin bayrağındaki beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil renklerdeki balonları gökyüzüne bırakacaklarını aktaran Ercan, "Gazzeli kardeşlerimizin özgürlüğüne vesile olsun. Filistin bayraklarının renkleriyle bezenmiş balonlar ve yine burada Filistin'i hiçbir zaman unutmadığımızı ifade etmek üzere atkılarımız gün boyu bizlerle olacak. Hepimiz anneyiz, hepimiz Gazze'yiz diyoruz. Hepimiz Gazzeli annelerle, Gazzeli çocuklarla birlikteyiz. Onların sağ salim bir an önce selamete erişmesi için dualarımızı, dileklerimizi gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından boyunlarında Filistin atkısı takılı olan kadınlar, beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil renklerdeki balonları gökyüzüne bıraktı.

"21. yüzyılın ortasında Gazze'de inanılmaz soykırım devam ediyor"

Daha sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Ercan, burada, kollarında Sumud Filosu'na destek için bileklerine turkuaz kurdele takan kadınlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Ercan, büyük bir aile olduklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Ercan, Gazze'yi ve Filistin'i hiçbir zaman unutmadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Orada çok zulüm gördü kardeşlerimiz, orada soykırım var. Maalesef 21. yüzyılın ortasında, çağdaş dünya dediğimiz zamanda orada inanılmaz soykırım devam ediyor. Allah'ın izniyle inanan insanlar olarak biz, nefes varsa, bir can yaşıyorsa, orada umut da vardır diyoruz. Müslüman olarak biliyoruz ki hiçbir zaman umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Allah'ın izniyle bir an önce oradaki kardeşlerimiz de hürriyetine kavuşacak. Oradaki kardeşlerimiz de inşallah huzura, afiyete ulaşacak ve bizler de bunlar için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Bileklerine turkuaz kurdeleler takarak Sumud Filosu'na selam gönderdiklerini dile getiren Ercan, "Direnişlerine, bizler de en azından böyle katkıda bulunmak istiyoruz. AK Parti Kocaeli Kadın Kollarımızla her zaman onların ve özellikle Gazze'deki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. İnşallah liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler'de eminim ki yine bütün dünyanın önünde mazlumların sesini tekrar duyuracak. Gazze'nin sesini tekrar duyuracak ve inşallah onların yaralarına ilaç olacağız. Bu inancı her zaman koruyorum çünkü dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyeleri, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, ilçe kadın kolları yöneticileri ve partililer katıldı.

Ercan, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireyler için hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada kuaförü, marketi, çağrı merkezini ve müzik atölyesini gezen Ercan, sanat atölyesinde mozaik çalışmasına katkıda bulundu. Ercan, kafeteryada özel gereksinimli bireylerin hazırladığı ikramlıklardan tattı ve kahve içti.

Ercan, AK belediyeciliğin en güzel örneklerinden birinin Büyükşehir Belediyesince ortaya konulduğunu dile getirdi.

Ailelerin çocuklarını buraya güvenle teslim ettiğini ifade eden Ercan, çocukların da merkezde hayatın her alanını içeren konularda eğitim aldığını kaydetti.

Ercan, merkezle ilgili olumlu geri bildirimler aldıklarını belirterek, "Burada çocuklarımızı görünce bir eğitimci olarak duygulandım. Malumunuz engelli çocuğa sahip olan anneler ve babalar böyle merkezler arayışında. Büyükşehirlerimizde böyle merkezleri bulmak zor. AK belediyecilik, sosyal belediyecilik anlayışıyla son derece güzel merkez hayata geçirilmiş." dedi.