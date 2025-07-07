Kocaeli'de Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ahır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtar Ustaoğlu Sokak'taki kullanılmayan ahırda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ahırın çökme riski bulunması nedeniyle kontrollü olarak yıkılırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide

Galatasaraylıları heyecanlandıran kare! İki yıldız Bodrum'da buluştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.