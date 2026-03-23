Ahır yangınında çok sayıda hayvan öldü

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde ahırda çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan, 180 hindi ve 200 tavuk öldü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan ahırda çıktı. İsmet Orhan'a ait ahırdan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrısı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm ahırı sardı. İitfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürüldü. Yangının nedeniyle ahırdaki 80 küçükbaş, 180 hindi ve 200 tavuğun öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı