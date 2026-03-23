Ahır yangınında çok sayıda hayvan öldü

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir ahırda çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan, 180 hindi ve 200 tavuk yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan ahırda çıktı. İsmet Orhan'a ait ahırdan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrısı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm ahırı sardı. İitfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürüldü. Yangının nedeniyle ahırdaki 80 küçükbaş, 180 hindi ve 200 tavuğun öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
Trump'ın 'anlaşma' çıkışının ardından Netanyahu'dan ilk açıklama

Trump savaşın sonunu istedi ama Netanyahu'nun durmaya niyeti yok gibi
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar

Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı

İşte Ramazan Bayramı bilançosu! Bu sefer bir ilk yaşandı
Trump'ın 'anlaşma' çıkışının ardından Netanyahu'dan ilk açıklama

Trump savaşın sonunu istedi ama Netanyahu'nun durmaya niyeti yok gibi
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı