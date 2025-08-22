Kocaeli'de 897 Camiye Boya Desteği Sağlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve düzenli ibadet edebilmeleri için 6 yıllık süreçte 897 camiye boya ve işçilik desteği sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 yılda 897 camiye boya desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde vatandaşların temiz ve düzenli ortamlarda ibadet edebilmeleri için çalışma yürütüldü.

Ekipler, 2019'dan bu yana 897 camiye boya ve işçilik desteği vererek, hem iç hem de dış mekan düzenlemeleri yaptı.

Özellikle kırsal mahallelerde yer alan camiler öncelikli olarak destekten yararlandı. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar, daha temiz ve düzenli ibadethanelerde ibadet etme imkanı buluyor.

Camilerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi hem mahalle sakinlerinin hem de cami cemaatinin takdirini topluyor.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
