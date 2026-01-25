Haberler

Kocaeli'de 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli İzmit'te, uyuşturucu suçlarından 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E. adlı firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E'yi İzmit'te yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
