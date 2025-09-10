Haberler

Kocaeli'de 8 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 8 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Kocaeli'de, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 yaşındaki Ü.Ö. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kentte çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö. (63) yakalandı.

Ü.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
