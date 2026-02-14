Haberler

Kocaeli'de 7 katlı iş merkezinde yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bina dış cephesinde hasar meydana geldi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 7 katlı iş merkezinin dış cephesinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında İnönü Mahallesi 1964 Sokak'ta gıda sektöründe hizmet veren 7 katlı iş merkezinde meydana geldi. Binanın dış cephesinde başlayan yangının ardından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın üst katındaki dış cepheyi kaplayan alevler, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında binanın dış kısmında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
