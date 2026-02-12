Haberler

Kocaeli'de 600 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda D-100 kara yolunda durdurulan bir araçta 600 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 600 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu Körfez ilçesi kesimi Ankara istikametinde durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada, 600 bin boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
