Kocaeli'de 600 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda D-100 kara yolunda durdurulan bir araçta 600 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 600 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu Körfez ilçesi kesimi Ankara istikametinde durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada, 600 bin boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel