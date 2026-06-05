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Kocaeli'de hakkında 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de hakkında 56 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek' suçundan aranan M.A., Gölcük ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de hakkında 56 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında 56 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın (61), Gölcük ilçesinde olduğu tespit edildi.

Eşine ait aracı kullandığı belirlenen hükümlü, Gölcük Sanayi Mahallesi mevkisinde takibe alındı.

Şüphelinin kullandığı araç, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi D-100 yan yolda durdurularak M.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
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