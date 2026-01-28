Kocaeli'de 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü V.Y'yi Gebze'de yakalayarak cezaevine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan V.Y'yi (27) Gebze'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel