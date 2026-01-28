Haberler

Kocaeli'de 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü V.Y'yi Gebze'de yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kocaeli'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan V.Y'yi (27) Gebze'de yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
500

