Kocaeli'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Darıca ilçesinde 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Kazım Karabekir Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyüdüğünü fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında binada hasar oluşurken, daire kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal