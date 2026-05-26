Haberler

Kocaeli'de 43. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli'de 43. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen 43. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vali İlhami Aktaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, İslam coğrafyası başta olmak üzere tüm dünyada barış temennisinde bulundu. Programa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince 43. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı düzenlendi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali İlhami Aktaş, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara erişme temennisinde bulundu.

Aktaş, bayramlaşmaya katılanlara teşekkür ederek, "Bölgesinde adeta istikrar adası haline gelen ülkemizde kutladığımız bu bayramların başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyada ağız tadıyla kutlanmasını, savaşların ve katliamların sona ermesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin de herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

???????Konuşmaların ardından protokol üyeleri, katılımcılarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Uğurcan'dan çok çarpıcı Fenerbahçe itirafı
Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok
Altay Bayındır adım adım Beşiktaş'a

Ezeli rakibe transfer oluyor

Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler

Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Kalabalık dikkat çekti
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti

Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti