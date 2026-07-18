Kocaeli'de hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkında yağma suçundan 42 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ş., Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de hakkında 42 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında "yağma" suçundan 42 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ş. (44) gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu