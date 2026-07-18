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Kocaeli'de hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Hakkında yağma suçundan 42 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ş., Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de hakkında 42 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında "yağma" suçundan 42 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ş. (44) gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
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