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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 37 yıl 10 ay 6 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü H.M., polis ekiplerince İzmit'te yakalanarak emniyete teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 37 yıl 10 ay 6 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 37 yıl 10 ay 6 gün hapis cezası bulunan H.M'yi (30) İzmit ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
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