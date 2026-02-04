Haberler

Kocaeli'de 34 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplam 34 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan U.T. (26), Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 34 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 34 yıl 2 ay hapis cezası, 74 bin 580 lira idari para cezası ve 79 dosyadan ifadesinin alınmasına yönelik aranması bulunan U.T'yi (26) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
