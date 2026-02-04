Kocaeli'de 34 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplam 34 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan U.T. (26), Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 34 yıl 2 ay hapis cezası, 74 bin 580 lira idari para cezası ve 79 dosyadan ifadesinin alınmasına yönelik aranması bulunan U.T'yi (26) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel