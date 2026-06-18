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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.İ., polis ekiplerince Başiskele'de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'yi Başiskele ilçesinde yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
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