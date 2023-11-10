Kocaeli'de 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "yağma", "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklu kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.K. (29), Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

G.K, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.