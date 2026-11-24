Kocaeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Darıca ve Karamürsel ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı.
Kocaeli'nin Darıca ve Karamürsel ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı.
Darıca'da Şehit Cevher Dudayev Parkı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve beraberindeki öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğretmenler, meclis üyeleri, muhtarlar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Program, Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti.
Karamürsel
Kaymakamlık önündeki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Karamürsel Kültür Merkezi'nde süren programda Bozkurt, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Tören, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Programa, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler iştirak etti.