Kocaeli'de 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'de, çeşitli suçlardan 22 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Y.K.B, emniyet ekipleri tarafından Kartepe'de yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma", "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.K.B'yi Kartepe'de yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
500

