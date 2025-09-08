Kocaeli'de 2025-2026 Eğitim Yılı Açılış Programı Düzenlendi

Kocaeli'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Yeniden inşa edilen ve açılışı bugün gerçekleştirilen İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Vali İlhami Aktaş, yeni eğitim öğretim yılını yeni bir okulda açmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

İl genelinde 1500'e yakın okulda öğrencilerin ders kitaplarının hazır olduğunu söyleyen Aktaş, "İlimizde anasınıfı ve ilkokula başlayacak öğrenci sayımız 60 bin. Bu sayı her sene artmasına rağmen yapılan yatırımlarla, derslik sayısının artmasıyla, atanan öğretmen sayısının artmasıyla hem derslik başına düşen öğrenci sayısı hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı nispi olarak azalmaktadır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de yeni eğitim öğretim yılının hayır ve bereket getirmesini temenni etti.

Akmanşen, lisenin 29 derslik, 100 kişilik pansiyon ve konferans salonundan oluştuğunu aktararak, öğrencilerin ve öğretmenlerin okulların imkanlarından faydalanabilmeleri için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de artan iklim değişikliğinin etkilerine ve alınan önlemlere değinen Akmanşen, "Bu gayeyle 2025-2026 eğitim yılı boyunca uygulanacak tematik takvim doğrultusunda okullarımızda kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları yürüterek 'Yeşil Vatan' ve 'Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinliklerini başlatıyoruz. Bunun için ilk dersimiz ve ilk haftamıza 'orman yangınlarına karşı yeşil vatanımızı korumak' temasıyla başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Aktaş ve beraberindekilerin, öğrenci ve öğretmenlerle ilk zili çalmasıyla dersbaşı yapıldı.

Ardından Vali Aktaş ve beraberindekiler, sınıfları ve öğretmenler odasını ziyaret ederek yeni dönemin başarılı, sağlıklı ve huzurlu geçmesini temenni etti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.