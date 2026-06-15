Kocaeli'de 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'yi (35) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????
Kaynak: AA / Ümit Ülker