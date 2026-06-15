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Kocaeli'de 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'yi (35) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????

Kaynak: AA / Ümit Ülker
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