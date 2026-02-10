Haberler

Kocaeli'de hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Yusuf Eymen Dalca, yaşamını yitirdi. Cenazesi Kandıra'da yapılan törenle defnedildi.

Kocaeli'de okulda fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi, Kandıra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi'nde dün fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10. sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Dalca'nın cenazesi, yakınlarınca morgdan alınarak Dalca Camisi'ne getirildi.

Dalca'nın ailesi burada taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan namazın ardından Dalca'nın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, aile ve yakınların yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Dalca'nın öğretmenleri, arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi