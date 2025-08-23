Kocaeli'de 15 yıl 11 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 yaşındaki F.K.'yı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kocaeli'de hakkında 15 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 12 farklı "dolandırıcılık" suçundan hakkında 15 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis ve 4 bin 220 lira adli para cezası bulunan F.K'yi (40) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
500
