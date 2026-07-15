İzmit'te 15 Temmuz Anma Çadırı Açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete açıldı.

Vali İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla İzmit Kent Meydanı'nda kurulan çadırı ziyaret etti.

Anı defterini imzalayan Aktaş, beraberindeki protokol üyeleriyle çadırda bulunan belge ve fotoğrafları inceledi.

Aktaş, 15 Temmuz'un hafızalarda canlı tutulması, demokrasi mücadelesinin gelecek nesillere aktarılması ve milli birlik ruhunun güçlendirilmesinin önemine değinerek, özellikle gençlerin çadırı ziyaret ederek kronolojik anlatımları, videoları ve içerikleri görmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Vali Aktaş'a, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Ziya Can Gürsoy eşlik etti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşların fotoğrafları, hayat hikayeleri ve o gece yaşanan kahramanlıkları anlatan bilgilendirme panoları yer alıyor.

Ayrıca, darbe girişimi sırasında yaşanan olayları konu alan video ve belgesel gösterimleri de sunuluyor.