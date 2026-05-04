Kocaeli'de 102 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü giysi dolabında yakalandı

Kocaeli'de hakkında 102 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "kasten yaralama suçlarından" aranan A.İ.A'nın İzmit ilçesinde olduğu belirlendi.

102 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde giysi dolabında yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
