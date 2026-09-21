Kocaeli Darıca'da iş yeri bacasındaki yangın söndürüldü, bacada hasar oluştu

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinin bacasında hasar oluştu.

Kaynak: AA