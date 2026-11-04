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Kocaeli Çayırova'da polis motosikleti otomobille çarpıştı, polisler hafif yaralandı

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Kocaeli Çayırova'da polis motosikleti otomobille çarpıştı, polisler hafif yaralandı
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Kocaeli Çayırova'da asayiş uygulamasında durdurulmak istenen şüphelinin peşine düşen Yunus timlerinin motosikleti, bir otomobille çarpıştı. Hafif yaralanan polislere çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardım ederken, kaza anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde şüphelinin peşine düşen Yunus timlerinin kullandığı motosiklet ile otomobil çarptı. Polisleri hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Çayırova ilçesinde önceki gün polis ekipleri, asayiş uygulaması sırasında şüphe üzerine motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Sürücüsü, 'dur' ikazına uymadı. Bunun üzerine Yunus timleri, şüphelinin peşine düştü. Takip sırasında polis motosikleti ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki polisler yola savruldu. Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar, polislerin yardımına koştu. Hafif yaralanan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile vatandaşların polislere yardım ettiği anlar, kazaya karışan otomobilin kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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