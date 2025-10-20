Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden 'Göz Kulak' Saha Ekibi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit edip hızlıca çözüme ulaştırmak amacıyla "Göz Kulak" adını verdiği yeni bir saha ekibi oluşturdu.

Göz Kulak ekibinin tanıtımı için Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nın A Takımı Acil Bakım Onarım Hizmetleri bünyesinde kurulan birimin, 12 ilçede aktif görev yaparak kentteki tüm mahalleleri düzenli olarak denetleyip, tespit ettiği sorunları ilgili müdürlüklere ileteceğini bildirdi.

Büyükakın, bugün itibarıyla araç sayısının 288'e, personel sayısının ise 512'ye ulaştığını ifade ederek, zaman zaman artan ihtiyaçlar doğrultusunda 239 ilave araç ve iş makinesinin de hizmet verdiğini aktardı.

Ayrıca 43 yeni aracın alım sürecinin de devam ettiğini dile getiren Büyükakın, şu bilgileri verdi:

"Şu anda sahada görev yapan 10 acil tamir ve bakım aracımız bulunuyor. Bu araçlar, ihtiyaç duyulan noktalara gidip gerekli işlemleri hızla tamamlıyor. Ayrıca 2 asfalt robotu, 4 silindir ve 3 çalı kesme robotu aldık. Bu ekipmanlar özellikle kırsal bölgelerdeki ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilmek için sahada aktif görev yapacak. Yeni dönemde çevreci çözümler de devreye girdi. Elektrikli araçlara sahip Göz Kulak ekibimiz artık şehrin her noktasında devriye halinde olacak. Daha önce vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine sahaya iniyorduk, şimdi ise bizden önce fark eden, tespit eden bir yapıya geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan tüm yollarda denetim yapmak üzere 12 yeni elektrikli araç hizmete başladı. Göz Kulak ekibimiz, şehrimize göz kulak olmak üzere sahaya iniyor."

Alanında uzman personelden oluşan Göz Kulak ekibi, üniformalı olarak halkın arasında görev yapacak. Muhtarlarla da iş birliği içinde çalışacak ekip üyeleri, tespit ettikleri sorunları hızla ilgili birimlere bildirerek sürecin takibini sağlayacak.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve muhtarların katıldığı tanıtım programında, yeni ekibe tahsis edilen araçlar ve ekipmanlar da sergilendi.