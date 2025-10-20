Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden 'Göz Kulak' Saha Ekibi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden 'Göz Kulak' Saha Ekibi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit etmek ve hızlıca çözmek amacıyla 'Göz Kulak' adlı yeni bir saha ekibi kurdu. Başkan Tahir Büyükakın, ekip aracılığıyla sorunların tespit edilip ilgili müdürlüklere iletileceğini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit edip hızlıca çözüme ulaştırmak amacıyla "Göz Kulak" adını verdiği yeni bir saha ekibi oluşturdu.

Göz Kulak ekibinin tanıtımı için Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nın A Takımı Acil Bakım Onarım Hizmetleri bünyesinde kurulan birimin, 12 ilçede aktif görev yaparak kentteki tüm mahalleleri düzenli olarak denetleyip, tespit ettiği sorunları ilgili müdürlüklere ileteceğini bildirdi.

Büyükakın, bugün itibarıyla araç sayısının 288'e, personel sayısının ise 512'ye ulaştığını ifade ederek, zaman zaman artan ihtiyaçlar doğrultusunda 239 ilave araç ve iş makinesinin de hizmet verdiğini aktardı.

Ayrıca 43 yeni aracın alım sürecinin de devam ettiğini dile getiren Büyükakın, şu bilgileri verdi:

"Şu anda sahada görev yapan 10 acil tamir ve bakım aracımız bulunuyor. Bu araçlar, ihtiyaç duyulan noktalara gidip gerekli işlemleri hızla tamamlıyor. Ayrıca 2 asfalt robotu, 4 silindir ve 3 çalı kesme robotu aldık. Bu ekipmanlar özellikle kırsal bölgelerdeki ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilmek için sahada aktif görev yapacak. Yeni dönemde çevreci çözümler de devreye girdi. Elektrikli araçlara sahip Göz Kulak ekibimiz artık şehrin her noktasında devriye halinde olacak. Daha önce vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine sahaya iniyorduk, şimdi ise bizden önce fark eden, tespit eden bir yapıya geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan tüm yollarda denetim yapmak üzere 12 yeni elektrikli araç hizmete başladı. Göz Kulak ekibimiz, şehrimize göz kulak olmak üzere sahaya iniyor."

Alanında uzman personelden oluşan Göz Kulak ekibi, üniformalı olarak halkın arasında görev yapacak. Muhtarlarla da iş birliği içinde çalışacak ekip üyeleri, tespit ettikleri sorunları hızla ilgili birimlere bildirerek sürecin takibini sağlayacak.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve muhtarların katıldığı tanıtım programında, yeni ekibe tahsis edilen araçlar ve ekipmanlar da sergilendi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

Bir zamanlar dünyanın en güçlü liderlerindendi! Yarın hapse giriyor
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.