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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Oyunu Kullandı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

İzmit Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi'ne eşi Figen ve annesi Semra Büyükakın ile gelen Tahir Büyükakın, 1161 numaralı sandıkta oy verdi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin huzur içinde, tam bir demokrasi bayramı şeklinde geçmesini temenni etti.

Bu konuda herkese sükunet çağrısı yaptıklarına değinen Büyükakın, "Seçimlerden sonra ortaya çıkan sonuçlar, şehirlerin, mahallelerin yönetiminde halkın tercihlerinin yansımasıyla ortaya çıkacak. Halkın tercihlerine saygı duyulacak. Bunu da sükunetle karşılamak lazım." diye konuştu.

Büyükakın, kardeşliğin ve huzurun bozulmasına asla müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kardeşliğin, komşuluğun çok daha kıymetli olduğunu, aslolanın şehirlerin güzelleşmesi, insanların mutluluğu olduğunu unutmadan bu seçimleri yapmak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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