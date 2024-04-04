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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kadir Gecesi'ni Kutladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, hemşehrilerinin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu mübarek gecenin, kadrinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Büyükakın, feyiz ve bereketin adeta yağdığı bu müstesna gecenin, başta mazlum coğrafyalar olmak üzere insanlığın barışına ve adaletine vesile olmasını diledi.

Büyükakın, Kadir Gecesi'nin bir hüküm gecesi olduğuna işaret ederek, "Bu mübarek gecede işlerimiz, yaptıklarımız, davranışlarımız takdir edilir ve hükmü verilir. Yüce Rabbi'miz bu bereketli gecede kullarıyla ilgili her şeyi karara bağlar. Af ve mağfiret gecesi, hem kişisel olarak kendimizle hesaplaşma hem de Rabbi'mizle konuşma gecesidir. İnşallah bu gecenin sonunda affedilenlerden, günahlarından arınanlardan oluruz." ifadelerini kullandı.

Mübarek gecelerin ve kutsal günlerin, fırsat kabul edilmesi gerektiğini bildiren Büyükakın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kutsal gecelerde millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha çok düşünmeli, toplum olarak da barışmak için vesile saymalıyız. Savaşların, kavgaların, afetlerin daha da arttığı günümüzde başta mazlum coğrafyalarda yaşanan gözyaşının dinmesi için ellerimizi açalım. İlahi rahmetin bizleri kuşattığı bu gecede, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görelim. Yüzyıllardır olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterelim. Bir kez daha bin geceden daha hayırlı Kadir Gecesi'nin şehrimize, şehrimizin kıymetli insanlarına güzellikler getirmesini dilerim."

Kaynak: AA / Güncel

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