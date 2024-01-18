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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Yarıyıl Tatili Mesajı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere mesaj yayımladı. Büyükakın, öğrencilere tatillerini aileleriyle birlikte güzel vakit geçirerek verimli bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, öğrencilerin, yarın ilk dönem karnelerini alacağını belirtti.

Mesajında öğrencilere seslenen Büyükakın, "Bir dönem boyunca emek verdiniz, çok çalıştınız. Ara tatil dönemini hak ettiniz. Tatilinizi ailenizle birlikte güzel vakit geçirip, zamanınızı verimli kullanarak ikinci yarıyıla daha hazır hale geleceğinizden eminim." ifadelerini kullandı.

Okul döneminin, hayatın önemli bir aşaması olduğunu aktaran Büyükakın, çocukların geleceğe daha sağlam adımlar atmak için okullarda eğitim aldığını bildirdi.

Büyükakın, öğretmenlerden alınan her bilginin, öğrencilere hayalini kurdukları mesleğe biraz daha yakınlaştırdığını dile getirerek, okul hayatında kazanılan iyi alışkanlıkların da büyük önem taşıdığını belirtti.

Öğrencilere öğretmenlerini iyi dinlemesi tavsiyesinde bulunan Büyükakın, "Öğretmenlerinizin verdiği ödevleri zamanında yapın. Her gün mutlaka o gün edindiğiniz bilgileri tekrar gözden geçirin. Gereğinden fazla çalışmak değil sürekli ve verimli çalışmak sizi başarıya getirecektir. Öğretmenlerinize karşı saygılı olmak, arkadaşlarınıza karşı merhametli olmak, onlarla dostane ilişkiler kurmak, yardımcı olmak, güzel sözler kullanmak da sizi başarıya götüren en büyük anahtarlardandır." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenler sayesinde, çocukların geleceğe taşındığına işaret eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza emek veren kıymetli öğretmenlerimiz, sizlerin sayesinde yavrularımız yeşerecek, büyüyüp bir orman haline gelecek. Attığınız bu bilgi tohumları ülkemizin kaderini belirleyecek. Öğrencilerimizi yarınlara hazırlarken göstermiş olduğunuz bu özveri paha biçilemez. Sizlerin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Kıymetli velilerimiz, evlatlarımız yorucu bir ilk yarının ardından karnelerini alıyorlar. Tatilden iyi bir planlamayla faydalanmaları sizlerin elinde. Çocuklarımızın dünyasına girip onları daha iyi anlamak biz velilerin görevleri arasındadır. Bu nedenle evlatlarımızın hayallerini gerçekleştireceği, onları daha mutlu olacağı faaliyetlerde meşgul olmalarını sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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