Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında Milli Mücadele'nin hangi şartlarda kazanıldığını ve Cumhuriyet'in hangi ihtiyaçlardan doğduğunu hatırlamanın önemini vurguladı.

Anadolu'nun işgal altında olduğu yıllarda Türk milletinin, elindeki sınırlı imkanlarla bağımsızlığını savunduğunu ifade eden Büyükakın, dönemin ülkeyi ayağa kaldırma çabalarının ardında, bağımsızlığın güçlü kurumlarla, eğitimle ve üretimle korunabileceği düşüncesi olduğunu kaydetti.

Büyükakın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kendilerine düşenin, gelecek nesillere iyi bir ülke bırakmak olduğunu belirterek, "O'nun hepimize bıraktığı emanet, dün olduğu gibi bugün de çok çalışarak ülkemizi daha ileriye götürmek, daha ileri medeniyet kurabilmektir. Milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve bağımsızlığımız uğruna fedakarlık gösteren bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA