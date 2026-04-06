Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Büyükakın, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, İstiklal Harbi'nin en zorlu günlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" vizyonuyla kurulan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

AA'nın milli iradenin sesi, doğru haberin merkezi ve dünyanın mazlum halklarının nefesi olmaya devam ettiğini anlatan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, dezenformasyonla mücadelenin en ön safında yer alarak, hakikatin sancaktarlığını yapmaktadır. Bu anlamlı yıl dönümünde, kurumun kuruluşundan bugüne emek veren tüm emektarlarını şükranla yad ediyor, görevi başında şehit düşen basın mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Nice 106 yıllara Anadolu Ajansı!"