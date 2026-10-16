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Kocaeli Başiskele'de heyelan ve çökme olan yollarda Büyükşehir ekipleri çalışıyor

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Kocaeli Başiskele'de heyelan ve çökme olan yollarda Büyükşehir ekipleri çalışıyor
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Kocaeli'de sağanağın ardından Başiskele'de bazı yollarda heyelan ve çökme meydana geldi. Büyükşehir ekipleri Yuvacık Barajı bölgesindeki mahallelerde çalışma başlatırken bazı güzergahlarda ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Kocaeli'de sağanak nedeniyle heyelan ve çökme meydana gelen yollarda çalışmalar devam ediyor.

Kent genelinde etkili olan yağışların ardından Başiskele ilçesindeki bazı bölgelerde heyelan ve yolların bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Yuvacık Barajı bölgesindeki Servetiye Cami ve Servetiye Karşı mahalleleri mevkilerinde aşırı yağış sebebiyle heyelan ve çökme olan yollarda çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında bazı güzergahlarda ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Ekipler, sağanağın etkili olduğu ilçelerde taşmalar nedeniyle oluşan kirliliğin temizlenmesi için de iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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