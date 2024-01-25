Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Barbaros Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan ve riskli alan ilan edilen Barbaros Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında mahalle sakinleri, Derince ilçesi Sopalı Mahallesi'ne taşınacak. İlk etapta 534 konut, 40 dükkan ve bir cami inşa edilecek.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanayi tesislerine yakın olan ve riskli alan ilan edilen Barbaros Mahallesi'nin bir bölümünün kentsel dönüşümle taşınacağı bölgede çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile "Kentsel Dönüşüm Projesi" başlatıldı.

Uzlaşma görüşmelerine 11 Mayıs 2022'de başlayan Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerinin yüzde 99'uyla anlaşma sağladı.

Proje kapsamında mahalle sakinleri, Derince ilçesi Sopalı Mahallesi'ne taşınacak.

Projenin 1. etap ihalesi kapsamında bölgeye 534 konut, 40 dükkan ve cami inşaatı; altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılacak.

Çalışmada 24 blok ve bir camiden oluşan projede blokların kaba inşaatı tamamlandı, cami inşaatı ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Projenin ilerleme oranı yüzde 70 seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Körfez Emlak Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor? İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri ilk bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaddar hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Gaddar dizisi nerede yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! 25 Ocak hangi takımların maçı var? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! Bu akşam hangi diziler var? 25 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Ödeme İste nedir, kimler kullanabilir? Ödeme İste sistemi nasıl çalışır? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title