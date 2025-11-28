Haberler

Kocaeli Açıklarında Tanker Gemisinde Yangın: 25 Kişilik Mürettebat Kurtarılıyor

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında Rusya'nın Novoroski Limanı'na seyreden 'KAIROS' adlı tanker gemisinde çıkan yangın nedeniyle 25 kişilik mürettebat için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

1) KOCAELİ AÇIKLARINDA GEMİDE YANGIN; 25 MÜRETTEBAT İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya'nın Novoroski Limanı'na seyreden tanker gemisinde yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kandıra'ya bağlı Kefken açıklarında Rusya'nın Novoroski limanına seyreden 'KAIROS' isimli tanker gemisinde yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir" denildi.

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

