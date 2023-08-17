KOCAELİ-17 AĞUSTOS GÖLCÜK DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI
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Depremde hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret edip, dua ettiler (2)17 Ağustos deprem şehitlerini anma programı kapsamında Gölcük Belediyesi tarafından 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.
Depremde hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret edip, dua ettiler (2)
17 Ağustos deprem şehitlerini anma programı kapsamında Gölcük Belediyesi tarafından 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir ve depremde yakınlarını kaybedenler, anmaya katıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel