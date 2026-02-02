Çanakkale'de Kepez Çayı yine taştı

KOCABAŞ ÇAYI DA TAŞTI

Çanakkale'de Kepez Çayı'nın ardından Biga ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Kocabaş Çayı da taştı. Bölgede polis ve zabıta ekipleri güvenlik önemli aldı.

Öte yandan, belediye ve polis ekipleri tarafından çay yatağında bulunan otoparktaki araçların kaldırılması için uyarılar yapıldı.