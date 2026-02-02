Haberler

Çanakkale'de Kepez Çayı yine taştı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kocabaş Çayı taştı. Polis ve zabıta ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve çay yatağında bulunan araçlar için uyarılarda bulunuldu.

KOCABAŞ ÇAYI DA TAŞTI

Çanakkale'de Kepez Çayı'nın ardından Biga ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Kocabaş Çayı da taştı. Bölgede polis ve zabıta ekipleri güvenlik önemli aldı.

Öte yandan, belediye ve polis ekipleri tarafından çay yatağında bulunan otoparktaki araçların kaldırılması için uyarılar yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
