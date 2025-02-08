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Kocaali'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaali'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cipin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kestanepınarı Mahallesi'nde G.B. yönetimindeki 54 GB 989 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
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